Facundo Torres le dedicó un gol a Juan Izquierdo en Orlando, que también lo homenajeó

Orlando City goleó 3-0 a Nashville como local en el Explora Stadium de Florida por la vigesimonovena fecha de la Major League Soccer con dos goles del uruguayo Facundo Torres, en un partido en el que volvió a ser recordado Juan Izquierdo,

En memoria al zaguero uruguayo, el equipo locatario salió al campo de juego con una camiseta blanca que decía: “Descansa en paz, Juan Izquierdo”. Al momento de formarse para la foto previa al inicio del encuentro, los futbolistas titulares lo hicieron con la casaca en homenaje al defensor, fallecido el pasado martes 27 de agosto a sus 27 años a causa de una arritmia cardíaca por la que estaba en CTI desde el jueves anterior, cuando se desvaneció durante el choque de Nacional por Libertadores.

Iván Angulo fue el encargado de abrir el marcador del duelo cuando transcurrían a los 10 minutos, momento en el que Martín Ojeda interceptó un despeje corto del arquero visitante Joe Willis y dejó mano a mano al colombiano, que mandó la pelota al fondo del arco con un derechazo.

A los 14’, Torres, que fue titular y completó todo el duelo, abrió la cancha con Angulo y picó al área, donde recibió un centro de su compañero e infló la red a través de una gran definición de volea. Tras convertir, el atacante charrúa se levantó la camiseta de Orlando y, a modo de dedicatoria, mostró la casaca blanca que llevaba debajo, igual a la que mostró su equipo al saltar a la cancha, con el mensaje en homenaje a Izquierdo.

