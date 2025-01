Facundo Torres fue presentado en Palmeiras y hubo referencias a Bielsa, Peñarol y Forlán

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Facundo Torres fue presentado como nuevo jugador del Palmeiras y lució su camiseta. “Me enteré hoy que iba a usar el número 17. Ya había preguntado si lo tenía alguien y si lo podía elegir. Joaquín Piquerez sabía también de ese tema y fue alguien que me ayudó a escoger el número”, reveló el extremo de 24 años.

“Es el número con el que debuté en Peñarol y cuando fui a Orlando City empecé jugando con el 17 también. Creo que en los dos lugares me fue muy bien, y empezar con este número de la suerte es muy bueno para mí. Ojalá me vaya muy bien, como en Peñarol y en Orlando”, dijo el uruguayo, a quien le consultaron por Diego Forlán, el entrenador que lo hizo debutar.

“Soy muy agradecido a él. Fue quien me hizo debutar en Peñarol y quien me dio a conocer. Coincidía que mi posición era parecida a la que él jugaba, y me ayudó muchísimo en mis primeros pasos. Yo era muy de pedir la pelota cerquita, y casi nunca hacía diagonales. Diego ahí me ayudó pasándome sus ideas y lo que él había vivido como jugador. Aprendí muchísimo con él”, reveló.

Bielsa, el “salto importante” y “salir de la zona de comodidad”

Otro entrenador por el que le preguntaron fue Marcelo Bielsa. “Cuando empezamos la negociación con Palmeiras empecé a preguntar en la selección qué pensaban, y la selección me ayudó a decidir para estar hoy en Palmeiras. Cuando estaba haciendo la revisión médica, ya en Brasil a punto de firmar, Marcelo me llamó y me dijo que estaba muy feliz de que viniera acá, a un club y una liga que me van a mejorar. Me puso muy contento saber que mis decisiones son bienvenidas en la selección”, reveló.

“Vine a Palmeiras porque es un club enorme, gigante, que tiene muchos objetivos muy importantes este año, como el Mundial de Clubes. Me gustaría competir y me va a ayudar muchísimo. Es un club que va a dar un salto importante en mi carrera y es eso lo que estoy buscando; llegar a la elite. Sé que Palmeiras me va a ayudar a llegar a Europa y a jugar en la selección”, comentó sobre la elección de su nuevo destino.

Optó por cambiar de club porque “sentía que había cumplido en Orlando y necesitaba salir de esa zona de comodidad”. “Parte fundamental en la decisión fue la intención de Palmeiras de contratarme. Me hizo saber que verdaderamente querían que yo estuviera acá. Eso me deja tranquilo y me hizo optar por el club, que tiene mucha confianza en mí. Ojalá cuando empiece a jugar pueda devolver toda esa confianza que me dieron”, afirmó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy