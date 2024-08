Excompañeros recordaron a Juan Izquierdo: Suárez, Darwin, Coelho, Blanco y varios más

Fútbol uruguayo

Varios excompañeros de Juan Manuel Izquierdo utilizaron las redes sociales para dedicarle un mensaje. Desde los de sus primeros años en Primera División en Cerro, como Gonzalo Porras y Agustín Sant’Anna, hasta otros que lograron el histórico título de Liverpool en diciembre pasado, como Thiago Vecino, Marcelo Meli, Miguel Samudio y Luciano Rodríguez, entre otros.

Leonardo Coelho, con quien fue campeón en Nacional, también dedicó sentidas palabras al defensor de 27 años, lo mismo que Luis Suárez, Felipe Carballo o Sergio Rochet, referentes de aquel plantel que dirigió Pablo Repetto.

Otros que compartieron vestuario con Izquierdo en Peñarol, como Walter Gargano, Fabián Estoyanoff, Gastón Rodríguez, Agustín Canobbio, Ezequiel Busquets e Ignacio Lores, también se manifestaron para recordarlo.

“Descansá en paz, mi negro querido. Como siempre dijiste, por y para mi familia: así te recordaremos siempre. Que Dios cuide a tu familia”, escribió Federico Pereira, capitán del Liverpool campeón del que fue parte Izquierdo.

Sergio Blanco, referente del plantel de Wanderers que integró Izquierdo en 2021, también dedicó un sentido y extenso mensaje. “No me conformo con que vas a estar en un lugar mejor, porque en ningún lugar se te va a querer y extrañar tanto. Y entre triste y caliente te doy las gracias por defender a mi club. Por los mensajes que me mandaste, que hoy los leía y se me llenaban los ojos de lágrimas con tus palabras, las mismas que no dejan de caer desde que arranqué a escribir, las mismas de todos los que te queremos”, agregó el Chapa.

Diego Hernández, otro excompañero bohemio, recordó el último mensaje que le mandó Izquierdo antes del partido ante San Pablo: “Como me habías dicho antes del partido: ‘Baraja, voy a jugar el partido de mi vida, mirame’. Y así fue. Te jugaste la vida en el partido en el que tan bien querías que te vaya”.

