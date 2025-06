Ex Peñarol y su “reproche” a Neymar por la Libertadores 2011: la respuesta del brasileño

Fútbol uruguayo

El exjugador aurinegro, Guzmán Rodríguez, dio una extensa nota en la cual comentó su “amor incondicional” por Peñarol, su deseo de volver al club y contó una charla que mantuvo con Neymar en referencia a la final de la Copa Libertadores 2011, que se llevó el Santos.

“Salir de Peñarol fue muy difícil para mí”, comenzó diciendo en GloboEsporte y mencionó: “Es el equipo del que soy hincha. Sé que, para seguir creciendo en mi carrera, tuve que dar un paso e ir al extranjero, específicamente a Brasil. Pienso que fue una decisión que tenía sentido”.

Y recordó a Diego Aguirre y la importancia que tuvo en su enorme 2024: “El año pasado fue como un padre para mí. Él me dio confianza, me apoyó mucho. Tuve otros problemas el año pasado y siempre me apoyó. Así que estoy muy agradecido”.

“El último día que fui al club, cuando fui a despedirme, Diego me llamó para hablar. Me dijo que fuera firme en el fútbol brasileño y que jugara mucho. Me expresó que [Red Bull Bragantino] era un equipo muy estructurado, muy organizado, que era un primer paso hacia Europa”.

Guzmán Rodríguez, cuando tenía once años, fue a todos los partidos que Peñarol jugó de local en la Copa Libertadores del 2011, donde fue vicecampeón, tras perder la final con Santos de Brasil.

El exmirasol tuvo la chance de cruzarse con Ney en los cuartos de final del Paulistão en Vila Belmiro y no dudó en charlar con el de aquella definición copera.

“Le dije que por su culpa no pudimos celebrar la Libertadores de 2011, y nos reímos”, confesó, para ir a más: “Le dije que nos había robado la Copa. El me respondió: ‘Yo no robé, me lo gané’, y nos volvimos a reír”.

“A mi me dolió mucho esa definición, era un niño muy hincha de Peñarol. Llegar a esas etapas fue algo único”, reconoció.

Y no dudó en resaltar su pasaje en los aurinegros del 2024: “Fue la cosa más hermosa que he experimentado jamás. Sólo con pisar la cancha [CDS] me emocioné, quería jugar. Fue hermoso, me gustó mucho. Logramos cerrar el año con una buena Libertadores y el título del Campeonato Uruguayo, que era nuestro principal objetivo”.

“Pienso en volver todos los días”, aseguró y cerró: “Hay que mantenerse fuerte, no importa cuánto duela. Quiero volver, pero sé que debo seguir mejorando en mí carrera. Un día sí, volver bien y poder conseguir los objetivos que tanto los hinchas como el club deseamos”.

