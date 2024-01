Evaristo González: la situación de Abel Hernández, la posibilidad de Falcón y lo que falta

Fútbol uruguayo

Evaristo Evaristo González, dirigente de Peñarol, palpitó la previa del clásico frente a Nacional, el primero del año, en Sport 890 y aseguró que “ningún técnico quiere jugarlo, pero como todo clásico, hay que ganarlo”. “Diego [Aguirre] debe estar probando diferentes formaciones y jugadores”, destacó sobre el equipo planteado por el director técnico.

Con respecto al mercado de pases, comentó: “Leo Fernández es un muy buen fichaje y le da otra característica, pero sigo pensando que hace falta otro nueve para poder sustituir todos los goles que se nos fueron. Todavía hay un poco más de tiempo. Hay algunas negociaciones que podemos cerrar”. “Un zaguero y un nuevo. Eso es lo que Diego ha estado diciendo”, dijo sobre lo que falta contratar.

Una de las posibles incorporaciones es la del zaguero Maximiliano Falcón, sobre quien indicó: “Antes de que se fuera a Chile, hubo intenciones de Peñarol de contratarlo. Consideramos que es un zaguero fuerte, veloz, que trabaja muy bien y que puede aportar. Vamos a ver que pasa”. “Hay que negociar. Esperemos cual es la situación, las condiciones que pone Colo Colo, Peñarol no puede andar desembolsando grandes sumas de dinero. Los cupos de préstamos estamos completos”, ahondó.

Romario Ibarra “es un nombre sumamente interesante”. Nos puede dar una velocidad que siempre es necesaria. Vamos a ver cuál es la situación porque esto cambia minuto a minuto. Cuando se van cerrando en otros lados, empiezan a aparecer para Peñarol”, destacó sobre el extremo ecuatoriano de 29 años que pertenece al Pachuca de México.

También se refirió a la salida de Abel Hernández: “Cuando uno mira los minutos que tuvo en cancha, fueron muy buenos, y los resultados de los goles existieron, pero la sanidad es un tema delicado. No sé cual es la situación, porque hay un gran distanciamiento entre el presidente [Ignacio Ruglio] y el tesorero [Eduardo Zaidensztat] con el contratista [Pablo Bentancourt], y eso dificulta todo”.

Y cerró hablando del cambio en el departamento médico: “Hay que tratar con respeto a [Alfredo] Rienzi. Para mí cumplió un ciclo. ¿El médico que está ahora en Los Aromos, que historial tiene de Abel? Hay que tener cuidado con ese tipo de cambios. No me gusta como se manejó, fue todo muy amateur. No tenemos todavía un contrato firmado con el Casmu, solo nos están brindando su servicio”.

