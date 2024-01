Evaristo González criticó el período de pases de Peñarol: “No se puede andar chiroleando”

Fútbol uruguayo

Peñarol vive un momento complicado. Perdió los dos clásicos de verano y muchos hinchas están molestos por el periodo de pases realizado hasta el momento, al punto de que el pasado viernes hicieron un banderazo frente al Palacio Cr. Gastón Güelfi en el que dejaron en claro su malestar con la directiva.

Este lunes, Evaristo González, uno de los dirigentes del Aurinegro, habló con el programa partidario Padre y decano de radio Carve Deportiva y explicó: “Recibí cientos de mensajes de gente que nos presionaba a nosotros porque estaban sumamente preocupados con lo que está pasando en Peñarol”.

“Los que estamos hace mucho tiempo en el fútbol sabemos que en el periodo de pases es lo que uno se juega el campeonato”, dijo, y añadió: “A los cinco integrantes que representamos los 5.000 votos que nos acompañaron en las elecciones, no nos han hecho participar en nada”.

Mercado de pases

“Ingresamos 12 jugadores y faltan, por lo menos, cinco más. Y esperamos que esos cinco que faltan sean los titulares porque hay jugadores que pintan bien, pero están faltando pesos pesados. La idea no llenar a Peñarol de jugadores y jugadores, sino de jugadores de calidad”, dijo sobre el armado del plantel.

“Los que estamos trayendo no sé si son mejores que nuestros juveniles. Lo hemos dicho 1.300 veces: cuando vayas a salir a contratar a afuera, contratá jugadores importantes que hagan una diferencia. Eso no lo estoy viendo”, destacó. “Quedan 15 días y me supongo que el presidente y el oficialismo se están dando cuenta de esta situación y que tienen que salir a contratar cuatro o cinco jugadores de calidad”, ahondó.

Y agregó: “Lo que pasó en el clásico tiene que haber sido una buena cachetada para ver si reaccionamos. Estoy preocupado y lo he dicho en la interna, pero no nos hacen participar de nada”. “Veo que se han perdido jugadores que pidió [Diego] Aguirre como primordiales por llevar mal las negociaciones, por lo que tengo entendido”, indicó.

“El tema es así: el primer golero era el de Olimpia [Gastón Olveira] y se vuelve con que había que poner un millón de dólares. Ta, ahí se fue de las manos, pero el otro que iba a venir, supuestamente, lo perdemos por dos o tres mil dólares por mes. Es un disparate. No lo puedo entender”, contó.

“Es lo que me voy enterando a medida que voy preguntando por las negociaciones”, apuntó. “Puedo hablar con Aguirre porque tenemos una buena relación, pero no puedo dar una mano porque no se me consulta ni se me pida que pueda ayudar en una cosa o la otra”, comentó quien quedó segundo en las elecciones por detrás de Ignacio Ruglio, que fue reelecto como presidente por tres años más.

“Estoy seguro que no está conforme en lo más mínimo. ¿Cómo va a estar conforme si le faltan nueves y zagueros? Él pedía volantes zurdos con velocidad y proyección que pudieran asistir a los nueves y yo no los veo”, aseveró.

“Se fueron jugadores al Grupo Pachuca y vienen jugadores del Grupo Pachuca. Nadie explicó en la directiva cual es este convenio y yo de entrada ya te digo que no estoy de acuerdo. Está la experiencia del Pachuca en Atenas de San Carlos y hubo grandes líos”, apuntó.

¿Problema de dinero?

“Que tenga claro el hincha de Peñarol que esto lo hemos transmitido. No se puede andar ‘chiroleando’ o manoseando un contrato por un mes y medio”, mencionó. “No creo que Peñarol esté en una crisis económica. Está cero en caja y para salir a comprar fichas se tiene que endeudar”, dijo.

Explicó que “el problema grave fue el manejo de la parte económica. ¿Por qué? Saliste a comprar y pagar cosas al contado cuando lo tenías que hacer financiado. Esto es un cuadro de fútbol, hay que invertir en la estructura del equipo y en la compra de fichas porque por ahí vas a tener rédito después”.

“¿Cómo haces para vender más entradas, tener más socios o vender jugadores a mayor valor? Con planteles competitivos y de nivel. Es en lo primero en lo que uno no puede andar ahorrando en dos mil o tres mil dólares. Tenés que saber tomar riesgos en estas cosas. Los hinchas desean tener un plantel competitivo”, añadió.

“Hay mucha improvisación. Hubo mucha obsesión por bajar esta deuda e ir bajando la otra, y la única obsesión que no tiene que poner siempre atentos a todos es que el nombre Peñarol sea respetado en la cancha y como institución”, comentó, y se preguntó: “Si pasamos a Boston River, ¿estamos preparados para un clásico por la Copa Uruguay?”.

“El club aumentó los gastos, pero no aumentó los ingresos. El informe que se dio antes de las elecciones es evidente que no cumple. Hay que saber manejar la deuda. Podés comprar fichas en cuotas a pagar en dos o tres años, pero comprás cosas que realmente tengas chances de comercializarlas”, reflexionó.

Y concluyó hablando de Nacional: “Nuestro rival de todos los tiempos tiene una deuda de 38 millones de dólares y formó un plantel que, en los números, ojalá no sea así, está mejor que nosotros. No nos ganamos por casualidad, nos ganaron con autoridad. Faltó el armado competitivo del equipo”.

