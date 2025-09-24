Europa League: Sporting Braga de Zalazar ganó de local y el Celtic de Saracchi empató

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Este miércoles se jugó otra tanda de partidos de la primera fecha de la Europa League con la participación de varios equipos con uruguayos en sus filas.
Celtic de Glasgow, donde Marcelo Saracchi ingresó a los 82’ por Kieran Tierney, igualó 1-1 con el serbio Crvena Zvezda en Belgrado. Kelechi Iheanacho adelantó a los escoceses y Marko Arnautovic dejó todo en tablas.
Además el Sporting Braga, con Rodrigo Zalazar de titular, venció 1-0 a Feyenoord con gol de Fran Navarro a los 79’. El uruguayo fue reemplazado por Pau Víctor a los 71’.
Otros resultados: Midtjylland por 2-0 a Sturm Graz; Dinamo Zagreb por 3-1 a Fenerbahce; Friburgo 2-1 al Basilea; Roma 2-1 a Niza; Ludogorets 2-1 al Malmo; Betis 2-2 con Nottingham; Paok 0-0 con Maccabi Tel Aviv.
