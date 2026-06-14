Mundial 2026

España va ante Cabo Verde por el grupo de Uruguay: “Tenemos el mejor mediocampo del mundo"

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España iniciará este lunes su camino en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde este lunes a las 13 horas, en un debut que el entrenador Luis de la Fuente calificó como clave para las aspiraciones de la selección campeona de Europa.

El encuentro, correspondiente al Grupo H, se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y tendrá como árbitro al jordano Adham Makhadmeh.

Antes del estreno, De La Fuente confirmó que Lamine Yamal estará a disposición, aunque aclaró que el futbolista no está para completar los 90 minutos debido a la recuperación de una lesión muscular sufrida con Barcelona.

“La buena noticia es que Lamine está en excelente forma, se ha preparado muy bien y se está entrenando muy bien”, explicó el técnico español.

“Está listo para jugar mañana sin problemas. No para los 90 minutos, pero sí para entrar en algún momento. Si no estuviera bien, ni siquiera estaría en el banco”, agregó.

España llega al torneo como uno de los equipos señalados entre los candidatos al título, algo que De La Fuente tomó como un reconocimiento al trabajo realizado.

“Esto rinde homenaje a las excepcionales actuaciones de algunos de nuestros jugadores”, sostuvo el entrenador.

Además, destacó la competencia que tendrá esta Copa del Mundo: “Nunca había visto un Mundial con tantos candidatos realmente capaces”.

En ese contexto, De La Fuente puso en valor la calidad de su equipo y aseguró: “España tiene el mejor mediocampo del mundo”.

Sin embargo, evitó cualquier exceso de confianza ante Cabo Verde, una selección que hará su estreno histórico en un Mundial.

“El partido de mañana será el más importante del Mundial. Después viene el siguiente. Si alguien piensa que mañana será fácil, se equivoca”, afirmó.

El entrenador también había incluido a Uruguay entre los equipos a tener en cuenta dentro del torneo. La celeste comparte el Grupo H con España, Cabo Verde y Arabia Saudita, y será rival directo de la selección española en la última fecha de la fase de grupos.

De La Fuente señaló que su equipo deberá estar preparado para enfrentar a todos los estilos y que la competencia será exigente desde el inicio.

“Nos sentimos capaces de luchar por ganar el Mundial, igual que Alemania, Francia, Inglaterra, Marruecos y Brasil”, había expresado antes del viaje a Estados Unidos.

Pero también dejó una advertencia: “Eso no garantiza nada. En el fútbol, a veces ser mejor que el rival no significa automáticamente ganar partidos”.

El once ibérico que se proyecta será con: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

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