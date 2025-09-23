Fútbol Internacional

España: el uruguayo Leandro Cabrera marcó para Espanyol, que empató a los 96’ y es tercero

El capitán del Espanyol, Javi Puado, apareció en la última jugada del partido contra el Valencia en el RCDE Stadium para firmar el 2-2 definitivo y recoger el premio a la insistencia que demostró el equipo catalán durante todo el encuentro.

El choque empezó con revoluciones altísimas por parte de ambos equipos. El Espanyol tardó 17 segundos en dar el primer aviso por medio de Kike García, y el Valencia respondió rápido con un disparo que conectó Luis Rioja tras un centro de José Luis Gayà y dejó claro que el duelo sería de elevado nivel.

El siguiente intercambio de golpes lo inició Tyrhys Dolan, con un latigazo ajustado, pero el premio se lo llevó un minuto después Arnaut Danjuma, que firmó el 1-0 a los 15 minutos. El neerlandés, providencial en el área chica, adelantó a los suyos tras una asistencia de Rioja desde la banda derecha.

La pólvora del Valencia rompió el empate, pero no hundió al Espanyol. Los locales presionaban y Kike García era el hombre a seguir. A la insistencia del ariete se sumaron ocasiones de Edu Expósito, Puado y Leandro Cabrera. En el añadido, los visitantes coquetearon con ampliar su ventaja.

En la reanudación, los de Carlos Corberán mostraron una mejor versión que los blanquiazules. Sin concretar sus ocasiones, el Valencia demostró que no se escudaría en su ventaja. El Espanyol se recompuso pronto y recuperó el tono ofensivo. Su presencia arriba le valió un tiro de esquina que acabó en gol en el minuto 59.

El empate lo puso, rematando el córner, el zaguero uruguayo Cabrera. La alegría duró poco en las tribunas del RCDE Stadium, ya que, en la siguiente acción, en el minuto 62, Hugo Duro superó a su marcador y replicó con un duro cabezazo tras otro saque de esquina.

Valencia respiraba y Espanyol tenía que remontar de nuevo con el reloj en contra. Los periquitos reclamaron penalti por una mano de Gayà tras un tiro de Roberto, pero el colegiado no consideró la pena máxima. Los movimientos en el banco local se aceleraron buscando la reacción, sin éxito.

El cuadro valencianista dominaba la mayor parte del tiempo. El Espanyol pagaba cierto desorden, pero estaba volcado arriba. Kike García, solo delante de Julen Agirrezabala, perdonó el empate en el 77’. Las opciones se agotaban para el anfitrión y los visitantes buscaban matar el choque.

Los de Manolo González merodeaban con intención el área rival. Reclamaron pena máxima por un agarrón a Edu Expósito, sin éxito, y obligaron al arquero del Valencia a lucirse con un disparo de Puado. El capitán aún tendría otra oportunidad, la última y en el minuto 90’+6, y la aprovechó con un remate de cabeza tras un tiro libre de Roberto.

Al cabo de seis fechas, el Espanyol marcha tercero en LaLiga de España con 11 puntos, a cuatro de la cima con un partido más jugado. El Valencia, en tanto, está noveno con ocho unidades.

