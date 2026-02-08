España: Real Madrid le ganó a Valencia 2-0 a domicilio y sigue a tiro de Barcelona

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Real Madrid ganó 2-0 en su visita al Valencia por la fecha 23 de La Liga de España y llegó a 57 puntos, por lo que está segundo a uno del Barcelona. Su rival marcha 17º con 23, apenas uno por encima de los puestos de descenso.
Federico Valverde, quien fue sustituido a los 92’, volvió a capitanear al equipo merengue, que hizo méritos para llegar a su séptima victoria consecutiva en el certamen y no quiere perder pisada respecto al Barça.
Tras varios avisos en la primera mitad, el 1-0 cayó recién a los 65’, cuando el joven Álvaro Carreras apiló jugadores por la izquierda, pisó el área y batió al arquero macedonio Stole Dimitrievski con un derechazo bajo y esquinado.
Poco después acarició el 1-1 el equipo local con un zurdazo de Lucas Beltán que dio en el vertical, y a los 91’ sentenció el pleito el francés Kylian Mbappé de contragolpe, capitalizando una habilitación de Brahim Díaz.
