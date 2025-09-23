España: Real Madrid derrotó 4-1 al Levante con asistencia de Federico Valverde, su capitán

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Real Madrid sigue con paso firme tras vencer 4-1 al Levante en el Ciutat de Valencia, en la sexta jornada de LaLiga, con asistencia de Federico Valverde que jugó de titular como cinco.
El brasileño Vinícius abrió el camino, el argentino Franco Mastantuono marcó su primer tanto con la camiseta blanca y Kylian Mbappé firmó otro doblete.
¡QUE GOLAZO DE VINICIUS! Definición TOP del brasileño para el 1-0' del Real Madrid ante Levante.
?? Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IUVwRtfepW
Vinícius (28), tras pase de Valverde, marcó pateando con el exterior del pie entre dos rivales algo que dejó al arquero australiano Mathew Ryan sin defensa.
¡LLEGÓ EL MOMENTO QUE TANTO SOÑÓ! Martes 23/09/2025, el día que Franco Mastantuono convirtió su primer gol con la camiseta del Real Madrid para el 2-0 ante Levante. ¡Y de derecha fue!
?? Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wWlTsrdRsq
En su empeño de demostrar su calidad, Mastantuono, de gran paryido, aprovechó para anotar el 2-0 de los visitantes, luego de avisar con una pelota al ttravesaño.
En la segunda mitad, el delantero del ascendente recién equipo local, Etta Eyong (54), recortó diferencias.
Pero la alegría local poco duró tiempo. Mbappé transformó un penal picando la pelota en el 64 y poco después volvió a enviar el balón al fondo de las redes tras regatear a Ryan.
Con este triunfo, el Real Madrid continúa imparable con pleno en este inicio de temporada al ganar sus primeros encuentros, por lo que sigue como líder en solitario.
El jueves, Barcelona (segundo) lo que buscara mantenerse a tiro (suma 13 puntos) ante el Oviedo en el Carlos Tartiere.
