Fútbol Internacional

España: Real Madrid cayó 2-0 de local con Celta de Vigo y quedó a cuatro de Barcelona

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Celta de Vigo dio la gran sorpresa de la fecha 16 de La Liga de España al imponerse 2-0 en su visita al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, donde llevaba 19 años sin ganar. El equipo gallego trepó al décimo lugar con 19 puntos y el merengue quedó segundo con 36, a cuatro de Barcelona y uno arriba de Villarreal, que tiene un partido pendiente.

Tras irse igualados sin goles al descanso, el conjunto visitante abrió el tanteador a los 53’ gracias a Williot Swedberg. El sueco conectó de taco un centro bajo de Bryan Zaragoza y batió a Thibaut Courtos.

Los merengues, que contaron todo el partido con Federico Valverde como capitán, sufrieron las expulsiones de Fran García a los 64’ y Álvaro Carreras a los 92’. Un minuto después, Swedberg selló su doblete de contragolpe, en una jugada en la que entró caminando al arco.

Más temprano este domingo, el español de Leandro Cabrera (jugó todo el partido) le ganó 1-0 de local al Rayo Vallecano de Alfonso Espino (no estuvo en la convocatoria) y quedó quinto con 27 puntos.

Valencia, 15º con 15 puntos (tres por encima de la zona de descenso), empató 1-1 de local con Sevilla, 13º con 17.

El Girona de Cristhian Stuani (fue baja por lesión) cayó 3-0 en su visita al Elche y quedó en zona de descenso con 12 puntos, dos más que Oviedo y tres más que Levante. Elche llegó a 19.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy