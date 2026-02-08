Fútbol Internacional

España: Mauro Arambarri convirtió de penal en el triunfo de Getafe ante Alavés

Getafe derrotó 2-0 a Alavés como visitante en el estadio de Mendizorroza por la vigesimotercera fecha de La Liga española y se ubicó decimoprimero con 26 puntos. El conjunto perdedor quedó decimotercero con 25.

Tras un primer tiempo cerrado, Luis Vázquez abrió el marcador a los 53 minutos. El centrodelantero argentino controló muy bien dentro del área y, prácticamente de espaldas, sacó una gran definición cruzada para el 1-0.

Mauro Arambarri, que fue titular y todo el partido, selló la victoria de penal a los 71. Además de la presencia uruguaya del volante, Martín Satriano también jugó de arranque en Getafe y salió sobre el cierre del encuentro (ya en tiempo adicional).

