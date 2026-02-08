España: Mauro Arambarri convirtió de penal en el triunfo de Getafe ante Alavés

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Getafe derrotó 2-0 a Alavés como visitante en el estadio de Mendizorroza por la vigesimotercera fecha de La Liga española y se ubicó decimoprimero con 26 puntos. El conjunto perdedor quedó decimotercero con 25.
Tras un primer tiempo cerrado, Luis Vázquez abrió el marcador a los 53 minutos. El centrodelantero argentino controló muy bien dentro del área y, prácticamente de espaldas, sacó una gran definición cruzada para el 1-0.
Mauro Arambarri, que fue titular y todo el partido, selló la victoria de penal a los 71. Además de la presencia uruguaya del volante, Martín Satriano también jugó de arranque en Getafe y salió sobre el cierre del encuentro (ya en tiempo adicional).
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]