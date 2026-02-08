Fútbol Internacional

España: Matturro duró 17 minutos en cancha y fue expulsado de forma polémica en Levante

Alan Matturro fue expulsado en la derrota de Levante 4-2 ante Athletic Club de Bilbao por la fecha 23 de La Liga española.

El defensor izquierdo uruguayo comenzó el partido como zaguero titular, pero duró 17 minutos en cancha ya que vio la roja directa por un forcejearse mutuamente con Iñaki Williams, en jugada de último hombre con el partido 0-0.

Levante quedó penúltimo con 18 puntos en zona de descenso del torneo, dos por encima de Real Oviedo y cuatro por debajo de Rayo Vallecano: así se ubican los tres equipos que están en zona roja de permanencia.

Acaban de expulsar a Matturro en San Mamés. Minuto 17. pic.twitter.com/TtkdGTmO0m — SalArtBer ????? (@DonostiSurfSnow) February 8, 2026

