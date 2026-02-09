España: Leandro Cabrera anotó en la derrota de Espanyol 4-1 frente a Villarreal

Fútbol Internacional

Villarreal goleó 4-1 a Espanyol por el cierre de la fecha 23 de La Liga española como local en el estadio de La Cerámica, donde el uruguayo Leandro Cabrera jugó los 90 minutos y anotó un gol para la visita.

Georges Mikautadze, José Salinas (en contra), Nicolás Pepé y Alberto Moleiro le adelantaron al equipo de Marcelino García, que se ubicó cuatro con 45 puntos al igual que Atlético Madrid (tercero con mejor saldo de goles).

El zaguero charrúa, de 34 años, se anticipó en el primer palo y conectó el descuento sobre el final del partido para el conjunto de Manolo González, que quedó sexto con 34 unidades (en puestos de Conference League).

