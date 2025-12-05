España: Josema Giménez será baja para el partido de este sábado del Atlético Madrid

Fútbol Internacional

Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid, ultimó este viernes la preparación de su equipo para el partido de la Liga española contra el Athletic Club sin el estadounidense Johnny Cardoso, Álex Baena, el uruguayo José María Giménez y Marcos Llorente, todos bajas por lesión para la visita a San Mamés.

Cardoso, Baena y Giménez se lesionaron en el encuentro del pasado martes contra el Barcelona. El primero sufrió un fuerte golpe en la rodilla y los otros dos padecieron sendas lesiones musculares de bajo grado.

En el caso de Llorente, se perderá su cuarto partido seguido por la lesión muscular que se produjo en Getafe. No ha podido jugar por ese motivo contra el Inter, el Oviedo, el Barcelona y ahora el Athletic Club (este sábado a las 17:00 horas).

En cambio, Simeone ya dispone de Robin Le Normand, que se ha ejercitado toda la semana con el grupo y, previsiblemente, ya formará parte de la convocatoria para la visita al Athletic, a le espera si reaparece allí como titular o empieza como suplente.

