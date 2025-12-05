España: Josema Giménez será baja para el partido de este sábado del Atlético Madrid

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid, ultimó este viernes la preparación de su equipo para el partido de la Liga española contra el Athletic Club sin el estadounidense Johnny Cardoso, Álex Baena, el uruguayo José María Giménez y Marcos Llorente, todos bajas por lesión para la visita a San Mamés.
Cardoso, Baena y Giménez se lesionaron en el encuentro del pasado martes contra el Barcelona. El primero sufrió un fuerte golpe en la rodilla y los otros dos padecieron sendas lesiones musculares de bajo grado.
En el caso de Llorente, se perderá su cuarto partido seguido por la lesión muscular que se produjo en Getafe. No ha podido jugar por ese motivo contra el Inter, el Oviedo, el Barcelona y ahora el Athletic Club (este sábado a las 17:00 horas).
En cambio, Simeone ya dispone de Robin Le Normand, que se ha ejercitado toda la semana con el grupo y, previsiblemente, ya formará parte de la convocatoria para la visita al Athletic, a le espera si reaparece allí como titular o empieza como suplente.
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]