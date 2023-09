España: João Felix y João Cancelo fueron presentados como nuevos futbolistas de Barcelona

Fútbol Internacional

Barcelona presentó oficialmente a través de sus redes sociales a João Felix, João Cancelo y Ez Abde como nuevo futbolistas.

El delantero de Atlético Madrid renovó contrato en el Colchonero hasta el 30 de junio de 2029 y salió cedido al Barcelona en una cesión simple, no remunerada, en la que el conjunto azulgrana se hará cargo de la ficha del futbolista durante esta temporada, según informaron a EFE fuentes próximas a la negociación.



No hay opción de compra ni derecho de tanteo, tal y como es el acuerdo alcanzado por ambos clubes para el préstamo del atacante de 23 años, que tuvo dos ofertas más durante el verano de equipos de la Premier League, pero su deseo era irse al Barcelona.



Además, Cancelo, lateral portugués, jugará cedido por una temporada temporada procedente del Manchester City. Ambos clubes llegaron a un acuerdo para que el defensor juegue a préstamo en el equipo catalán hasta el 30 de junio de 2024. El contrato no incluye opción de compra.

Por su parte, Ez Abde también se incorporó al club español. El extremo marroquí se unió como la tercera incorporación de las últimas horas.

