España: Girona, con el primer gol de la temporada de Cristhian Stuani, goleó al Osasuna

El delantero uruguayo Cristhian Stuani anotó para la goleada 4-0 del Girona sobre Osasuna en Montilivi por la tercera de LaLiga de España.

Los locales fueron muy superiores a su rival, abriendo el camino del triunfo en el primer tiempo con tanto anotado por Bryan Gil.

Viktor Tsygankov amplió en el complemento y más tarde apareció Abel Ruiz para colocar el 3-0 en el trámite que prácticamente selló el destino del duelo.

Stuani, que estuvo en el banco de suplentes, ingresó a los 64’ por Bojan Miovski y a los 90’ puso cifras definitivas al cotejo.

Donny van de Beek desbordó por derecha y colocó un centro al medio que el histórico nueve de 37 años definió para el 4-0 y su primer gol en la presente temporada y 101 en la primera división del futbol ibérico.

Primera victoria de la temporada para los dirigidos por Michel que llegan a cuatro unidades de nueve posibles en La Liga.

Cristhian Stuani (37) scores from off the bench to give Girona the 4-0 lead at home against Osasuna. ??????



Donny Van de Beek (27) gets his first assist in La Liga from off the bench. ??????pic.twitter.com/fIMw5rdjwE