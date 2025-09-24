España: Getafe, con un gol uruguayo, empató ante Alavés y sigue prendido en la parte alta

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Alavés, con Carlos Benavídez en el banco, rescató un empate (1-1) frente al Getafe de Mauro Arambarri que no hizo justicia a su dominio, prácticamente total, y que se encontró en la figura del arquero David Soria a su mayor obstáculo para certificar los tres puntos.

El equipo vasco sólo sufrió el primer cuarto de hora, en el que el Getafe dominó la pelota sin acercamientos claros. A partir de ahí, el cuadro vitoriano tomó los mandos y poco a poco fue cercando el área del arco defendida por Soria hasta acariciar un gol que habría sido merecido antes del descanso.

El primero en probar a Soria fue Mariano Díaz, que con un zapatazo desde fuera del área obligó al meta azulón a emplearse a fondo con una buena estirada. Después, pasada la media hora, fue Abde Rebbach quien generó el paradón de la jornada: a bocajarro, tras una internada de Díaz, fusiló a Soria, que sacó una mano imposible.

Aún tendría otra Calebe en el tiro de esquina que siguió a esa atajada salvadora de Soria. Y, de nuevo, en la línea, cuando el Alavés cantaba el gol, apareció el inspirado golero del Getafe para salvar otra vez a su equipo, que era superado en todas sus líneas.

El paso por los vestuarios reactivó al Getafe, que volvió a su modus operandi en cuanto el árbitro dio continuidad al partido. Recuperó la intensidad que le caracteriza y que había perdido en el acto inicial. Bajó al barro, se puso a la altura del Alavés, que desde el minuto uno había superado al conjunto azulón en fortaleza.

Y al cuarto de hora, bajo ese empuje, apareció el Arambarri con una de sus clásicas llegadas desde atrás para rematar a la red el 1-0 con un certero derechazo a los 62 minutos. El uruguayo no falló en una de sus especialidades, pero aún quedaba un mundo para el final del duelo.

El Alavés ni mucho menos estaba muerto. De hecho, respondió al instante con un tiro al palo de Toni Martínez que devolvió a la realidad al Getafe. No estaba fino el equipo de Bordalás. El tanto de Arambarri era un espejismo y Ander Guevara, a la salida de un córner a los 70', igualó el marcador para poner algo de justicia.

En el último cuarto de hora, el Alavés se lanzó a por el partido. No lo consiguió y entre las intervenciones de Soria y la llegada de Arambarri, que significó su primer gol esta temporada, se marchó a Vitoria con un premio excesivamente escaso.

Con este resultado, Getafe quedó sexto con 10 puntos, a ocho de la cima. Alavés, por su parte, está noveno con dos unidades menos.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy