España: Getafe, con gol de Mauro Arambarri, derrotó a Elche y ahora es séptimo

Getafe CF logró un triunfo clave en LaLiga gracias a un nuevo gol de Mauro Arambarri. El mediocampista uruguayo definió con claridad en el segundo tiempo, tras una jugada iniciada por Kiko Femenía, y sentenció el 1-0 sobre Elche.

Con este resultado, Getafe volvió al triunfo tras dos derrotas consecutivas y se ilusiona con meterse en zona de competiciones europeas: el equipo ascendió al séptimo puesto, quedando apenas a un punto de los puestos de clasificación.

Para Arambarri, el gol refuerza su protagonismo: el volante uruguayo ya se encuentra entre los jugadores con más partidos disputados en la historia del club y este tanto se suma a su cuenta goleadora de 18 festejos en su historial en la competencia.

- 20 puntos, 7° pase lo que pase

- Nyom se convierte en Ronaldinho y pone una bananita

- Metió Arambarri

- David Soria es Iker Casillas 2010

- Bordalás domó a Sarabia (otra vez, si)

- GANÓ EL FUTBOL DE SALÓN ??



pic.twitter.com/v9t4jW3wPA — Bordalismo (@wkdkdkkk) November 28, 2025

