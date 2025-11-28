España: Getafe, con gol de Mauro Arambarri, derrotó a Elche y ahora es séptimo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Getafe CF logró un triunfo clave en LaLiga gracias a un nuevo gol de Mauro Arambarri. El mediocampista uruguayo definió con claridad en el segundo tiempo, tras una jugada iniciada por Kiko Femenía, y sentenció el 1-0 sobre Elche.
Con este resultado, Getafe volvió al triunfo tras dos derrotas consecutivas y se ilusiona con meterse en zona de competiciones europeas: el equipo ascendió al séptimo puesto, quedando apenas a un punto de los puestos de clasificación.
Para Arambarri, el gol refuerza su protagonismo: el volante uruguayo ya se encuentra entre los jugadores con más partidos disputados en la historia del club y este tanto se suma a su cuenta goleadora de 18 festejos en su historial en la competencia.
