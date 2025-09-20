Fútbol Internacional

España: Federico Valverde fue titular y asistió para un golazo en el 2-0 del Real Madrid

Real Madrid mantuvo su pleno en liga – cinco victorias en cinco partidos – gracias a dos grandes goles, con sendos disparos desde fuera del área, de Éder Militão y Kylian Mbappé, respectivamente, frente a un Espanyol (2-0) que sufrió su primera derrota de la temporada.

Federico Valverde fue titular en el Merengue y Leandro Cabrera en el equipo catalán.

Xabi Alonso dio una vuelta de tuerca más a sus rotaciones. Este sábado, cambió el esquema. Cuatro atacantes, con la vuelta a la titularidad de Vinícius tras su segunda suplencia de la temporada y la primera vez de inicio de Gonzalo García, protagonista en un Mundial de Clubes del que fue máximo goleador, pero con escaso protagonismo esta temporada.

Del 4-3-3 de los primeros cinco partidos a un 4-2-4 en el que los futbolistas del equipo blanco no consiguieron encontrar su espacio y hacer bueno el poderío ofensivo que proponía el once, lejos de la energía que quiere el técnico que demuestre su equipo para que la afición se sienta identificada.

Al Espanyol se le escapó el gol por centímetros en la primera parte. Primero en un centro de Javi Puado hacia Roberto Fernández que sacó Éder Militão cuando el delantero del conjunto catalán preparaba el remate y ya al borde del descanso en otro centro de Edu Expósito al que Fernando Calero entró al área pequeña, pero, por poco, no pudo rematar el esférico.

Dos avisos de un Espanyol que, sin embargo, se vio por debajo en el marcador en el minuto 22, concediendo solo un remate a puerta a todo un Real Madrid. El resultado fue el 1-0. Mérito a un gran golpeo de Militão desde 30 metros.

Tras una larga posesión del Real Madrid en campo propio, sin encontrar ventajas, el brasileño, que recibió de Valverde, se tiró largo un control y disparó fuerte a un ángulo del arco de un Marko Dmitrovic que tocó el balón con los dedos, pero la potencia del golpeo le impidió detenerlo.

En el comienzo del segundo tiempo, Vinícius descargó para Kylian Mbappé y este levantó la mirada y disparó desde fuera del área para hacer el 2-0 en el minuto 47.

En el resto del partido no sucedió mucho y el Real Madrid se llevó un nuevo triunfo, el quinto en cinco presentaciones, para liderar LaLiga con 15 puntos. Los periquitos, en tanto, están terceros con 10, los mismos que el Barcelona.

