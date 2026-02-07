España: Barcelona venció al Mallorca 3-0 como local y sigue liderando La Liga

Fútbol Internacional

Barcelona derrotó al Mallorca 3-0 como local por la fecha 23 de La Liga de España y llegó a 58 puntos, por lo que estiró a cuatro su ventaja como líder respecto a Real Madrid, que el domingo visitará a Valencia con el objetivo de seguir a tiro.

El conjunto bermellón, 15º con 24 unidades, apenas dos por encima de la zona de descenso, solo inquietó a los 18’, cuando el kosovar Vedat Muriqi estuvo a punto de abrir el tanteador con un remate que pasó muy cerca.

A los 29’ cayó el 1-0 gracias a la tranquilidad de Robert Lewandowski en una jugada de carambola en el área. El polaco recogió un rebote tras una involuntaria asistencia de Dani Olmo y definió suave contra un palo para sellar el 1-0 al descanso.

A los 61’ aumentó la diferencia Lamine Yamal con un zurdazo desde afuera del área y a los 83’ apareció el juvenil Marc Bernal para liquidar el pleito de contragolpe. El volante de 18 años hizo un lujoso enganche para desparramar al argentino Pablo Maffeo y anotó.

Ronald Araujo estuvo en el banco de relevos y no ingresó en el conjunto dirigido por el alemán Hansi Flick, quien ya puede enfocarse de lleno en la semifinal de ida de la Copa del Rey, prevista para el próximo jueves ante Atlético de Madrid en la capital española.

