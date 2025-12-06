España: Barcelona venció al Betis 5-3 con triplete de Ferran Torres y sigue líder

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Barcelona arrolló al Betis, al que derrotó por 5-3 con un triplete de Ferran Torres en el estadio de La Cartuja, en Sevilla en la decimoquinta jornada de LaLiga para seguir como líder con paso firme.
El Barça se encontró con un choque muy cómodo aunque tuvo que remontar el gol inicial del brasileño Antony a los seis minutos.
El marcador adverso despertó a los catalanes: Torres le dio la vuelta en el 11 y 13 de partido, firmando su triplete a cinco minutos del final de la primera mitad.
A la fiesta goleadora también se unieron el sueco Rooney Bardghji (31) y Lamine Yamal (59), que marcó de penal.
Sin embargo, el Betis no se amilanó y siguió creyendo en la remontada. Un tanto de Diego Llorente (85) y otro de Cucho Hernández (90), de penal, maquillaron el resultado.
Con este triunfo, el equipo azulgrana suma 40 puntos y toma una distancia de cuatro de manera provisional respecto al Real Madrid, su máximo perseguidor, que jugará el domingo ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.
