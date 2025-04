España: Barcelona venció 1-0 al Leganés con Ronald Araujo saliendo en el entretiempo

El líder Barcelona venció este sábado al Leganés (19º) por 1-0 en Butarque, en la 31ª jornada de LaLiga, y se acerca más al título, antes de que el Real Madrid se mida el domingo al Alavés (17º).

Un tanto en propia puerta de Jorge Sáenz (48) dio la victoria al equipo catalán, que suma 70 puntos, siete más que el club blanco y diez más que el Atlético, que jugará el lunes contra el colista.

?????? GOAL | Leganes 0-1 Barcelona | Jorge Saenz (OG)



BARCELONA HAVE TAKEN THE LEAD !!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/J9Wy6wY5ju