Fútbol Internacional

España: Barcelona, con gol de Ronald Araujo, venció 3-1 de visita a Oviedo en remontada

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Barcelona se impuso por 3-1 al Oviedo, un duelo que tuvo que remontar en el complemento y donde Ronald Araujo fue titular y autor de uno de los goles.

El equipo local abrió el marcador con un golazo de Alberto Reina tras un error del golero Joan García que falló en la salida con los pies y le dio el remate a arco libre a su rival para el 1-0 con que se fue el primer tiempo.

Pero el equipo catalán dio la vuelta al marcador con goles de Eric García, Lewandowski y Araújo en el estadio Carlos Tartiere.

A los diez minutos de iniciado el complemento García aprovechó el rebote de un disparo de Ferrán Torres que dio en el poste para el 1-1.

Con el empate, el Barça dominó el partido y se convirtió en un duelo de ataque contra defensa. Sin embargo, el equipo catalán solo logró remontar tras algunos cambios, como la entrada de Lewandowski, que aprovechó un pase filtrado de Frenkie de Jong.

En los minutos finales, el Barcelona amplió su ventaja con un cabezazo de lujo del capitán Ronald Araújo que puso cifras definitivas.

Ronald Araujo



ESTA DE VUELTA pic.twitter.com/jqxkczPPEm — madridblaugrana (@madridblaugrana) September 25, 2025

Con este resultado, el equipo azulgrana sigue a dos puntos del líder, el Real Madrid, tras las seis primeras jornadas de LaLiga, con cinco triunfos y un empate.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy