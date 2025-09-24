Fútbol Internacional

España: Atlético, con triplete de Julián Álvarez, venció 3-2 al Rayo Vallecano de Espino

Un triplete del argentino Julián Álvarez dio una victoria agónica al Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano de Alfonso Espino por 3-2 en el Metropolitano, en la sexta jornada de LaLiga.

Álvarez (15) logró el primer festejo de la noche tras un centro preciso de Marcos Llorente al segundo palo. Tras deshacerse del francés Florian Lejeune, la Araña batió al arquero Augusto Batalla, también argentino, con una gran volea.

Los pupilos de Diego Simeone controlaban el ritmo del partido ante un Rayo que sólo generaba ocasiones de peligro a balón parado.

Julián Álvarez es el mejor delantero argentino en el mundo, hace tiempo.



pic.twitter.com/8vxpM9GXrm — Tomiconcina (@Tomiconcina) September 24, 2025

Sin embargo, cuando parecía que iba a llegar el descanso, Pep Chavarría (45+1) enganchó un balón para disparar con potencia desde 30 metros y perforar el arco del esloveno Jan Oblak.

En la segunda mitad, los colchoneros presionaron en búsqueda de la victoria, pero el Rayo se adelantó por primera vez gracias al gol de Álvaro García (77).

El centrocampista andaluz se plantó solo ante Oblak para zafarse de él y anotar al arco vacío. El VAR revisó un posible fuera de juego, que al final no fue tal.

¡LO EMPATÓ ATLÉTICO DE MADRID!



Giuliano Simeone cabeceó, Augusto Batalla dejó el rebote y Julián Álvarez definió para igualar el encuentro a 10' del final.#LaLigaEnDSPORTS #AtletiRayo pic.twitter.com/i4DdcRuiK7 — DSPORTS (@DSports) September 24, 2025

Pero, ante la necesidad imperiosa de remontar, el Atlético se echó adelante y no tardó en equilibrar la balanza. Un remate de cabeza de Giuliano Simeone al segundo palo fue repelido por Batalla, pero Álvarez (80) apareció para igualar el choque.

Con ganas de reivindicarse después de ser sustituido el domingo en el empate ante el Mallorca, el atacante argentino (88) mostró su clase de nuevo con un zapatazo con la zurda desde el balcón del área que entró por la escuadra.

"Necesitábamos sumar de tres y agarrar confianza ganando, no se nos estaba dando por detalles. Hay que seguir trabajando y mejorar algunas cosas para seguir en esa racha de ganar y ganar", afirmó Álvarez a Movistar+.

Con este triunfo, el Atlético se coloca noveno con nueve puntos de 18 posibles, antes de enfrentarse el próximo sábado al Real Madrid, también en su estadio.

JULIAN ALVAREZ WITH A GOLAZO TO COMPLETE THE HAT TRICK AND WIN IT FOR ATLETI IN THE CLUTCH ?????? pic.twitter.com/0CY5pjHHdB — ESPN FC (@ESPNFC) September 24, 2025