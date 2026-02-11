Escocia: Marcelo Saracchi anotó su primer gol en Celtic y fue clave ante Livingston

Fútbol Internacional

Marcelo Saracchi vivió una jornada especial este miércoles al convertir su primer gol con la camiseta de Celtic, en la victoria por 2-1 frente a Livingston, en un encuentro correspondiente a la fecha 26 de la liga de Escocia.

El futbolista uruguayo fue titular y tuvo un rol determinante desde el inicio del partido, ya que fue el encargado de abrir el marcador cuando apenas se jugaban 15 minutos. Tras una jugada que terminó con una pelota despejada hacia la puerta del área, Saracchi la paró y sacó un potente remate de zurda, que dejó sin opciones al arquero rival y significó el 1-0 para el conjunto de Glasgow.

El gol fue celebrado con euforia por el lateral, que hasta el momento no había podido convertir desde su llegada al club. De esta forma, el ex Danubio rompió la sequía y se sacó una mochila importante en su primera temporada con el equipo escocés.

Saracchi arribó a Celtic en agosto de 2025, pero no ha logrado tener continuidad debido a diferentes situaciones físicas y deportivas. Hasta el partido ante Livingston, el uruguayo había disputado 13 encuentros con la camiseta verdiblanca, sin registrar goles.

En el desarrollo del encuentro, Celtic supo sostener la ventaja y terminó imponiéndose por 2-1, sumando tres puntos valiosos en su lucha por los primeros puestos del torneo.

Con este triunfo, el equipo de Saracchi llegó a 51 puntos en la tabla de posiciones, quedando a seis unidades del líder Hearts, aunque con un dato clave: Celtic tiene un partido menos disputado, por lo que todavía mantiene chances claras de recortar la distancia en la pelea por la cima.

