Más deportes

Equitación: Tres uruguayos entre los mejores en Concurso Internacional de Salto en México

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Tres jinetes uruguayos completaron una estupenda actuación en el Concurso Internacional de Salto de Quintas Ecuestres, en la ciudad de Puebla, México, en nivel cuatro estrellas.

Nuestros representantes, en el Gran Premio sobre 1,60 metros, se destacaron al quedar ubicados entre los doce mejores, consiguiendo índice habilitante (son tres necesarios) para el Mundial que se realizará en Aachen, Alemania, entre el 10 y el próximo 23 de agosto.

Juan Serra, de 25 años y a la monta de Candro PS, culminó séptimo con una falta (4 puntos) en un tiempo de 80.51, siendo el más destacado de los celestes que vieron acción. De esta forma quedó a un sólo indice de asegurar su habilitación para el mencionado Mundial.

Juan Manuel Luzardo, con el equino, Guizmo du Riou, culminó décimo con dos faltas (8 puntos) parando los relojes en 78.64, mientras que Rafael Rodríguez con Impala D’Oase fue duodécimo, también con dos faltas y un crono de 80.95.

Cabe destacar la actuación de la representación uruguaya siendo, detrás del local México, la de mejores resultados en las posiciones, por sobre representantes de Argentina, Brasil.

La competencia estuvo siendo observada por Ruben Martínez, actual seleccionador de Uruguay en salto ecuestre, con vistas a los Juegos Odesur de setiembre próximo.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy