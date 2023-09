Fútbol Internacional

Entrenador de Gremio sobre el futuro de Luis Suárez: “A fin de año se irá, no se queda”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El entrenador de Gremio de Porto Alegre, Renato Portaluppi, salió al cruce de los dichos del presidente del club, Alberto Guerra, que manifestó: “Si vamos a la Libertadores, Suárez podría quedarse en 2024”.

El DT, entrevistado por Globo Esporte, fue consultado por esta situación y fue clarísimo al aseverar: “No, no hay posibilidad alguna que se quede”.

“Él se va”, dijo más tarde, y explicó: “No sirve de nada engañar a los hinchas. Conmigo está cara a cara y no se quedará. No es que no quisiéramos”.

“Fue una decisión para seguir su vida, porque en Brasil juegas cada tres días, es diferente”, reflexionó Renato, que agregó: “Si quiere extender un poco más su carrera, no puede hacerlo aquí, tiene que jugar una vez cada 10 días, una vez cada 15 días”.

Y aseveró que si se mantiene en el fútbol brasileño “no podría soportarlo”. “No sirve de nada engañar a los hinchas, no se quedará”, agregó.

La salida de Suárez a final de año se dará tras un acuerdo alcanzado en junio, ante la posibilidad de que el uruguayo abandonara el club, inmersa en la posibilidad de su llegada al Inter de Miami para jugar con su amigo Lionel Messi y sumado al dolor crónico en la rodilla derecha.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy