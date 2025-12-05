Fútbol Internacional

Entrenador de España y el duelo que cerrará el grupo con Uruguay: “Son todos difíciles”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El entrenador de España, Luis de la Fuente, analizó el sorteo del Grupo H del Mundial 2026 y, aunque destacó la dificultad general del grupo que le tocó donde está Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde como rivales, a los que

El técnico español señaló que el grupo es exigente por donde se lo mire, pero remarcó que cada detalle puede ser decisivo: “Son rivales complejos, muy difíciles. Cada uno con su peculiaridad. Pero es un Campeonato del Mundo, son partidos muy difíciles”, indicó.

“Ahora me he cruzado con Scaloni y nos hemos dicho que, si alguno de los dos tropieza, podríamos cruzarnos”, contó, para luego referirse al cruce con Uruguay de la última fecha: “Hay que ganar, ganar y ganar, es lo único que podemos controlar ya que tenemos una gran responsabilidad. debemos ir partido a partido y pensando en nosotros”.

“Debemos tener respeto porque todos los partidos serán difíciles", al destacar que "lo primero será superar la fase de grupos, que no es fácil, pero queremos llegar lo más lejos posible”.

“Hay muchas selecciones de excelente nivel, pero independientemente de los rivales que nos tocaron, estoy muy contento de poder exhibir el potencial del fútbol español ante adversarios que nos la pondrán muy difíciles", cerró.

Luis de la Fuente tras conocer el grupo para el Mundial del 2026#FIFAWorldCup #Munidal2026 pic.twitter.com/53adWmOII8 — Diario AS (@diarioas) December 5, 2025

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy