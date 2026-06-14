Entrenador de Arabia Saudita: “Estamos prontos para presionar y atacar a Uruguay”

Mundial 2026

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Arabia Saudita dejó en claro que su estreno ante Uruguay no será un partido planteado desde la especulación. El entrenador Georgios Donis aseguró que los “Halcones Verdes” saldrán a competir y descartó que su equipo busque únicamente resistir en el debut mundialista de este lunes en Miami.

Con España y Cabo Verde como los otros integrantes del Grupo H, los saudíes podrían apostar por cuidar el resultado, pero el técnico aseguró que esa no será la idea.

“No podemos saber cómo se desarrollará el partido, pero no estamos preparando un equipo que adopte un papel pasivo y simplemente espere a que el rival reaccione”, afirmó Donis en conferencia de prensa.

El entrenador explicó cuál será la propuesta ante la selección uruguaya: “Estamos preparados para presionar y atacar a Uruguay, para tener una defensa organizada, para contraatacar cuando sea necesario y también para crear ocasiones de gol”.

Además, remarcó que la intención será jugar con personalidad: “Hemos preparando un equipo que juegue con confianza”.

Donis reconoció que el encuentro ante Uruguay puede marcar el camino de Arabia Saudita en la Copa del Mundo. “Este podría ser el partido más importante de la fase de grupos para nosotros”, señaló, aunque insistió en que la búsqueda del resultado estará por encima del temor a perder.

El combinado saudí llega con antecedentes que alimentan su ilusión. En el Mundial de Catar 2022 consiguió una victoria histórica frente a Argentina, mientras que en Estados Unidos 1994 alcanzó los octavos de final luego de superar a Marruecos y Bélgica en la fase inicial.

“Es importante respetar esos grandes momentos del pasado”, expresó Donis, aunque también destacó la evolución del fútbol saudí en los últimos años.

En ese sentido, valoró la experiencia que adquirieron sus futbolistas con la llegada de figuras internacionales a la liga local. “Nuestros jugadores están acostumbrados a tener grandes estrellas como compañeros o rivales, entrenan con ellos o se enfrentan a ellos en los partidos”, indicó.

“Eso supone una gran ventaja para mis jugadores, porque sí, respetan a todos los rivales, pero por otro lado nada de esto es nuevo para ellos”, agregó.

Donis asumió el cargo tras la salida de Hervé Renard y reconoció que el tiempo de preparación fue limitado. “Todo sucedió muy rápido, el tiempo que hemos entrenado juntos es muy corto”, admitió.

Sin embargo, destacó la respuesta del plantel: “Los jugadores, con su comportamiento, también me han dado confianza. Más allá de la filosofía en la que creo, espero que seamos muy competitivos”, cerró.

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