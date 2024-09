Entre lágrimas, Luis Suárez anunció su retiro de la selección uruguaya a sus 37 años

Selección

Luis Suárez anunció su retiro de la selección uruguaya este lunes a través de una conferencia de prensa que está llevando a cabo en el Estadio Centenario. A sus 37 años, el delantero salteño decidió ponerle punto final a su carrera como jugador celeste.

El Pistolero se despedirá del público charrúa este viernes, cuando Uruguay reciba a Paraguay desde las 20:30 horas en el mítico escenario del fútbol uruguayo por la séptima fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

“Me hubiese encantado que se enteraran por mí; para eso era la conferencia”, comenzó diciendo el atacante, entre lágrimas, y agregó: “Sepan entender”. “El día viernes….Me cuesta…”, continuó Suárez, llorando, y fue ovacionado con aplausos.

“Es el momento indicado. Es muy difícil. Voy a jugar mi último partido como jugué el primero en 2007, con las mismas ganas e ilusión que tenía ese niño de 19 años. Ese jugador veterano va a dejar la vida el día viernes”, declaró.

“Me voy con la tranquilidad de que di todo lo que tenía por la selección. Di el máximo. No tengo nada para reprocharme en ningún momento”, expresó, y luego afirmó: “Hay que quedarse con todo lo vivido. Me tengo que ir con todo el cariño que me llevo de la gente y de mis compañeros”.

El delantero explicó los motivos de su decisión: “Creo que no hay mejor orgullo para uno mismo que irse sabiendo cuándo es el momento indicado. Me retiro de la selección porque yo quiero dar un paso al costado, en el sentido de que hay jugadores con grandísima proyección. Tengo 37 años y sé que para el próximo Mundial es muy difícil de llegar. Que me retire yo y no las lesiones, me reconforta mucho”.

“Está confirmado; se lo comuniqué al entrenador”, dijo, consultado acerca de si estaba definido que no estará a la orden ante Venezuela. “Analizando las situaciones, dije: ‘¿Por qué no hacerlo con mi gente, en mi estadio’?”, contó.

Y se refirió al Maestro Óscar Washington Tabárez: “Fue uno de los primeros a los que se lo comuniqué, porque sé lo que es. Él sabe lo que representó para mí en mi carrera en la selección, y se lo hice saber. El 90 % de mi carrera en la selección es de él. Es una persona que me ha dado todo. Le hice un pedido especial para el día viernes, pero yo ya lo conozco, sé cómo es y lo entiendo perfectamente”.

Suárez deja al combinado charrúa como máximo goleador histórico con 69 anotaciones en 142 partidos disputados hasta el momento, además de la obtención de la Copa América 2011. Con el retiro del centrodelantero, se cierra el ciclo de una generación dorada que fue cuarta en el Mundial de Sudáfrica 2010.

