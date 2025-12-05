Entre festejos, dudas y respeto: ¿Qué dijeron medios españoles de jugar ante Uruguay?

Fútbol Internacional

Los medios españoles vivieron el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con especial atención y no pasó desapercibido quedar liderando el grupo H donde tendrán como rival a Uruguay.

En la transmisión de Carrusel Deportivo de Cadena Ser, la expectativa fue grande y cuando tocó la celeste la alegría fue notoria con el grito furibundo de “¡Vamos!”, para después analizar las principales valencias celestes.

?? ¡Ya conocemos al primer rival de ESPAÑA para el Mundial 2026!¡URUGUAY será el primer obstáculo en el camino para conquista la segunda estrella! pic.twitter.com/trjFfwqg9J — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 5, 2025

En el Chiringuito de Jugones, que siguió la transmisión por redes sociales, no lo tomó con tanto festejo y uno de los periodistas expresó: “Ese es un partido serio para España”.

Otro confundió a Uruguay con Paraguay mientras que un tercero dijo: “Mala suerte para la selección española”. La respuesta de su compañero fue: “Principalmente para ellos la mala suerte”.

Los medios escritos también dieron su opinión y repasaron su análisis de la Celeste.

DIARIO MARCA

“España ya le pone cara a sus tres primeros rivales en el Mundial, el decimoséptimo de su historia. De la Fuente y su equipo ya pueden ponerse manos a la obra en el camino hacia la segunda estrella.

El primero en aparecer para la selección española fue, de la mano de Shaquille O'Neal, Uruguay. La dos veces campeona del mundo (1930 y 1950) se enfrentará a España por undécima vez: cinco empates y cinco victorias españolas. En los Mundiales será el tercer duelo: 2-2 en 1950, en Río de Janeiro, y 0-0 en 1990, con un penal fallado por el charrúa Rubén Sosa. Ese partido cerrará la primera fase para España.

Ese partido ante la Uruguay de Bielsa puede marcar muchas cosas. Si España termina primera, jugará el partido de octavos de final en Los Ángeles ante el segundo del grupo J (Argentina, Argelia, Australia y Jordania). Si queda segunda y Argentina gana su grupo, el rival será Messi y los suyos”.

DIARIO SPORT

“Los de Luis de la Fuente han salido indemnes de un sorteo del Mundial de dificultad media. La Roja se verá las caras con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

España se ha enfrentado en 10 ocasiones con Uruguay y no ha perdido nunca. El balance es demoledor para la Selección española. Hasta la fecha ha cosechado 5 victorias y cinco empates, para ninguna derrota

De situaciones complicadas siempre han nacido grandes historias, y la de Uruguay podría convertirse en una más de ellas. En una crisis a nivel banquillo y con el dedo señalando a Marcelo Bielsa, la selección sudamericana se clasificó al Mundial yendo de más a menos”.

DIARIO AS

“¡Un coco y dos cenicientas para España en el Mundial!” España tendrá a Uruguay como gran rival en el Mundial, un hueso duro de roer, un equipo con dos Mundiales y en gen competitivo innato.

La presencia de Valverde, su gran estrella, y de Marcelo Bielsa le convierten en un adversario poderoso. No atraviesa su mejor momento histórico, de hecho perdió un amistoso reciente ante EE UU por 5-1, lo que desató una gran crisis, pero Uruguay siempre es Uruguay. Será, además, el último partido de grupo para ambas.

MUNDO DEPORTIVO

“El rival de más peso será, sin dudas, la Uruguay de Marcelo Bielsa. Una selección regenerada tras cerrar el ciclo de sus viejos referentes como Luis Suárez, Godín o Muslera. Ahora, entre sus líderes figura el azulgrana Ronald Araujo, uno de los puntales del combinado celeste, escoltado por el colchonero Giménez, el madridista Fede Valverde o el atacante del Liverpool Darwin Núñez. Un bloque intenso, incómodo y perfectamente reconocible”.

