En pleno Mundial, Real Madrid confirmó otro fichaje: el portugués Bernardo Silva

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El mediocampista portugués Bernardo Silva jugará las dos próximas temporadas en el Real Madrid tras el acuerdo alcanzado con el futbolista, quien llega al club blanco después de finalizar su contrato con el Manchester City.

Silva, de 31 años y quien se encuentra con Portugal jugando el Mundial, estará ligado al Merengue hasta el 30 de junio de 2028, según informó la entidad madridista en un comunicado.

Es el segundo fichaje del club blanco para la nueva campaña después de que el pasado lunes anunciara la incorporación del lateral izquierdo español Marc Cucurella, procedente del Chelsea, por seis temporadas.

Después de que algunos medios publicaran en las últimas semanas el supuesto interés del Barcelona y Atlético Madrid en hacerse con los servicios de Silva, la llegada al banco del conjunto madridista de su compatriota José Mourinho precipitó las negociaciones para concretar su fichaje.

Silva, quien cumplirá 32 años el próximo 10 de agosto, llega al Real Madrid después de militar nueve temporadas en el Manchester City, con el que jugó 460 partidos oficiales en las distintas competiciones, con 76 goles y 75 asistencias.

Bajo las órdenes de Pep Guardiopla fue uno de sus baluartes del club inglés, con el que conquistó 19 títulos, entre ellos una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y seis Premier League.

Antes de jugar en Inglaterra, estuvo tres temporadas en el Mónaco y una en el Benfica, club en el que se formó.

Con la selección portuguesa ha sido internacional 109 veces, con 14 goles, cifras que podría aumentar hoy con el estreno en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que supone su tercer campeonato.

Tras las incorporaciones de Silva y Cucurella, se espera en los próximos días la confirmación de los fichajes del zaguero francés Ibrahima Konaté, quien llegaría libre del Liverpool, y del lateral neerlandés Denzel Dumfries, que tiene contrato con el Inter de Milán hasta 2028.

Konaté y Dumfries fueron compromisos que adoptó el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la campaña de las elecciones que acabó ganando el pasado día 7.

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