Fútbol uruguayo

Emotivo homenaje en Paysandú a Marcelo Saracchi, que reveló que vuelve a Boca Juniors

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El club Progreso de Paysandú le hizo un emotivo reconocimiento a Marcelo Saracchi este martes al colocarle su nombre a la tribuna de la cancha de baby fútbol, donde él jugó antes de ser fichado por Danubio con 13 años.

Este homenaje se da porque el lateral izquierdo de 28 años sigue muy ligado a la institución, a la que le compró un terreno en el que están haciendo una cancha grande. Además, siempre apoyó económicamente al club.

“Una alegría ver al club crecer y a los nenes felices”, dijo Saracchi, quien compartió un momento con Marcelo Rotti, su entrenador en baby y actual coordinador deportivo del club.

Por otra parte, Saracchi habló de su futuro, ya que en los próximos días finaliza su préstamo con el Celtic de Escocia, y reveló: “Mi contrato con Boca sigue y me tengo que presentar a entrenar el 1° de julio”.

Y confirmó a Heroica Deportiva que no hay “nada” del fútbol uruguayo.

Saracchi ugó 27 partidos esta temporada en el Celtic, con el que ganó la liga y la Copa de Escocia.

Marcelo Saracchi recibió un reconocimiento en Progreso baby futbol donde jugó en su niñez. El jugador nos comentó que vuelve a @BocaJrsOficial pic.twitter.com/pMJYbUwuWH — Heroica Deportiva (@sergioferis) June 16, 2026

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