Eliminatorias: designaron árbitros para los partidos de Uruguay ante Argentina y Bolivia

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer este miércoles las designaciones arbitrales para los partidos correspondientes a la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

El colombiano Wilmar Roldán será el encargado de impartir justicia el jueves 16 en La Bombonera en el partido entre Argentina y Uruguay, mientras que el Uruguay-Bolivia del martes 21 en el Estadio Centenario lo arbitrará el peruano Kevin Ortega.

En cuanto a jueces uruguayos, Andrés Matonte liderará el equipo arbitral que estará presente en el duelo ente Colombia y Brasil del jueves 16 en Barranquilla. Estos son todos los detalles:

Fecha 5

Jueves 16

Bolivia-Perú

Estadio Hernando Siles (La Paz), 17:00 horas

Árbitros: Guillermo Guerrero (ECU), Christian Lescano (ECU), Byron Romero (ECU) y Luis Quiroz (ECU).

VAR: Carlos Oribe (ECU) y Edison Vázquez (ECU).

Venezuela-Ecuador

Estadio Monumental (Maturín), 19:00 horas

Árbitros: Juan Gabriel Benítez (PAR), Eduardo Cardozo (PAR), José Cuevas (PAR) y Juan López (PAR).

VAR: Carlos Benítez (PAR) y Milciades Saldívar (PAR).

Colombia-Brasil

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla), 21:00 horas

Árbitros: Andrés Matonte (URU), Nicolás Tarán (URU), Martín Soppi (URU) y Mathías de Armas (URU).

VAR: Leodán González (URU) y Richard Trinidad (URU).

Argentina-Uruguay

La Bombonera (Buenos Aires), 21:00 horas

Árbitros: Wilmar Roldán (COL), Alexander Guzmán (COL), Jhon León (COL) y Carlos Betancur (COL).

VAR: Jhon Ospina (COL) y Yadir Acuña (COL).

Chile-Paraguay

Estadio Monumental David Arellano (Santiago de Chile), 21:30 horas

Árbitros: Fernando Rapallini (ARG), Ezequiel Brailovsky (ARG), Gabriel Chade (ARG) y Nicolás Lamolina (ARG).

VAR: Silvio Trucco (ARG) y Hernán Mastrangelo (ARG).

Fecha 6

Martes 21

Paraguay-Colombia

Estadio Defensores del Chaco (Asunción), 20:00 horas

Árbitros: Jesús Valenzuela (VEN), Jorge Urrego (VEN), Alberto Ponte (VEN) y Yender Herrera (VEN).

VAR: Juan Soto (VEN) y Carlos López (VEN).

Ecuador-Chile

Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito), 20:30 horas

Árbitros: Anderson Daronco (BRA), Rafael Alves (BRA), Nailton Sousa (BRA) y Braulio Machdo (BRA).

VAR: Rodrigo Guarizo (BRA) y Rodrigo Dalonso (BRA).

Uruguay-Bolivia

Estadio Centenario (Montevideo), 20:30 horas

Árbitros: Kevin Ortega (PER), Michael Orue (PER), Jesús Sánchez (PER) y Michael Espinoza (PER).

VAR: Diego Haro (PER) y Jonny Bossio (PER).

Brasil-Argentina

Maracaná (Rio de Janeiro), 21:30 horas

Árbitros: Piero Maza (CHI), Claudio Urrutia (CHI), Miguel Rocha (CHI) y Felipe González (CHI).

VAR: Juan Lara (CHI) y Edson Cisternas (CHI).

Perú-Venezuela

Estadio Nacional (Lima), 23:00 horas

Árbitros: Darío Herrera (ARG), Cristian Navarro (ARG), Maximiliano del Yesso (ARG) y Andrés Merlos (ARG).

VAR: Jorge Baliño (ARG) y Héctor Paletta (ARG).

