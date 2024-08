Eliminatorias: Bolivia anunció sus citados para septiembre, con solo siete del exterior

Eliminatorias

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, anunció oficialmente este viernes en conferencia de prensa la lista de 27 jugadores convocados para enfrentar a Venezuela y Chile respectivamente, en el marco del retorno de las Eliminatorias sudamericanas en septiembre.

En la nómina, aparecen solo siete futbolistas del exterior, mientras que los restantes 20 son del medio local. Esta, destaca por la presencia de muchos jóvenes y cuenta con un promedio de edad de 24 años.

Con relación a la citación de la Copa América, fueron incluidos los jugadores de Santos de Brasil Marcelo Torrez y Enzo Monteiro, y Gabriel Montaño y Bruno Poveda, de Aurora y Jorge Wilstermann respectivamente, quienes se habían perdido el último torneo sudamericano a nivel de selecciones mayores.

El combinado boliviano terminó cuarto en el grupo C de la Copa América, sin puntos, tras caer 2-0 ante el local Estados Unidos, 5-0 frente a Uruguay y 3-1 contra Panamá.

La Verde recibirá a Venezuela el jueves 5 de septiembre a las 17:00 horas en el estadio Municipal de El Alto y luego visitará a Chile el martes 10 a las 18:00 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Nuñoa.

Actualmente, Bolivia está penúltima en la tabla de posiciones de las clasificatorias, producto de apenas tres puntos, tras cosechar un triunfo y cinco derrotas. Supera a Perú por tan solo una unidad.

Plantel completo

Goleros: Carlos Lampe (Bolívar), Guillermo Viscarra (The Strongest) y Bruno Poveda (Jorge Wilstermann)

Defensores: Luis Haquin (Ponte Preta de Brasil), Pablo Vaca (Always Ready), Marcelo Torrez (Santos de Brasil), Marcelo Suárez (Always Ready), José Sagredo (Bolívar), Diego Medina (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Roberto Carlos Fernández (Bolívar) y Luis Paz (Bolívar).

Volantes: Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazas (Always Ready), Ramiro Vaca (Bolívar), Miguel Terceros (Santos de Brasil), Gabriel Villamil (Liga de Quito de Ecuador), Daniel Camacho (Universitario de Vinto), Gabriel Montaño (Aurora), Henry Vaca (Bolívar), Boris Céspedes (Yverdon Sport de Suiza) y Jeyson Chura (The Strongest).

Delanteros: Enzo Monteiro (Santos de Brasil), Lucas Chávez (Bolívar), Moisés Paniagua (Always Ready) y Carmelo Algarañaz (Kalamata de Grecia).

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy