Eliminatorias: Argentina confirmó la citación de Paulo Dybala para sus próximos partidos

Paulo Dybala fue citado este lunes para los próximos partidos que la selección argentina disputará por las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en sus redes sociales.





El cordobés, quien confirmó recientemente su permanencia en la Roma pese a que tenía una oferta de Al Qadsiah de Arabia Saudita, se sumará así a la lista de Lionel Scaloni, después de haber sido la gran ausencia en la Copa América ganada por los albicelestes en Estados Unidos.



“Puse muchas cosas sobre la mesa: mi familia, mi esposa, la ciudad, el equipo y la posibilidad de volver a la selección argentina. Aunque se me critica mucho por mis lesiones, me siento bien y estoy comprometido a trabajar duro cada día”, afirmó Dybala este fin de semana.



Roma cayó 2-1 ante el Empoli como local por la segunda fecha de la Serie A de Italia este domingo, pero en la previa el futbolista fue vitoreado por su público, tras conocerse la decisión de que permanecería en el club romano.



Dybala, campeón del mundo en Catar y de la Finalissima 2022, no había sido convocado en principio para la doble fecha correspondiente a las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en la que la Albiceleste se medirá a Chile y Colombia el 5 y el 10 de septiembre, respectivamente.



El gran ausente en dicha nómina era Lionel Messi, quien sigue recuperándose del esguince de tobillo derecho sufrido en la final de la Copa América jugada el 14 de julio.

Las incorporaciones respecto al equipo que se coronó en Estados Unidos son los arqueros Walter Benítez (PSV Eindhoven) y Juan Musso (Atalanta); los defensores Leonardo Balerdi (Olympique Marsella) y Valentín Barco (Sevilla); el mediocampista Ezequiel Fernández (Al Qasdiah); y los delanteros Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Valentín Castellanos (Lazio).



Los ausentes respecto a la última convocatoria, además de Messi y Ángel Maria, son Franco Armani y Marcos Acuña (River Plate), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina) y Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen).



EFE / FútbolUy