Fútbol uruguayo

El sentido posteo de Sebastián Coates, en mayúsculas y con una canción de pagode

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Sebastián Coates coquetea con el retiro a sus 35 años. Así lo dejó entrever Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, luego del título obtenido este domingo. El propio jugador respondió con evasivas cuando le preguntaron por su futuro en el club de cara a la temporada 2026.

Tras un año y medio difícil, en el que sufrió, como pocos, el fallecimiento de Juan Izquierdo en 2024 y luego recibió duras críticas por la supuesta falta de liderazgo tras el 3-0 sufrido ante Peñarol por el Torneo Clausura, este domingo liberó tensiones.

El capitán tricolor no suele hacer publicaciones en redes sociales. De hecho, la última que realizó directamente desde su cuenta (es decir, sin incluir colaboraciones de posteos del club o marcas) fue tras aquella derrota clásica. Este domingo volvió a escribir, y por primera vez utilizó mayúsculas.

“Gracias a todo este grupo que se bancó todo, laburó siempre callado con el objetivo de ser campeón”, expresó. “Lo logramos, banda. Somos los campeones. A festejar, pueblo bolsilludo”, agregó Coates.

Junto a las imágenes con la copa en la mano y una foto con sus hijos, publicó una estrofa de la canción Tá escrito de Grupo Revelação, un grupo brasileño de pagode. La cita fue: “A veces la felicidad tarda en llegar. Es entonces cuando no podemos dejar de soñar. Un guerrero no huye de la lucha y no puede huir. Nadie puede detener a alguien nacido para ganar”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy