El sentido posteo de Cristhian Stuani tras entrar a rematar un penal en la hora y fallarlo

Girona empató con Sevilla 1-1 como visitante por la fecha 23 de La Liga de España y quedó 12º con 26 puntos, uno más que su rival de turno y cuatro por encima de la zona de descenso.
Fue un partido de locos en el que el conjunto catalán se adelantó a los 2’ gracias al francés Thomas Lemar, quien conectó un derechazo bajo desde la medialuna.
Kike Salas igualó a los 92’ con un zurdazo desde afuera del área, y cuatro minutos después el árbitro pitó penal para Girona. El uruguayo Cristhian Stuani entró a ejecutarlo y el arquero griego Odisseas Vlachodimos se lo atajó.
Luego del partido, el delantero talense realizó un sentido posteo. Lejos de disculparse por la posibilidad malograda, aseguró que volverá a intentarlo y agradeció a sus compañeros y entrenador por darle la responsabilidad y la confianza.
