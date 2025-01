El presidente de Gimnasia de La Plata se refirió por primera vez a la situación de Abaldo

Fútbol uruguayo

Mariano Cowan, presidente de Gimnasia de La Plata (Argentina), se refirió por primera vez a la situación del uruguayo Matías Abaldo, quien este jueves abandonó la concentración del equipo y fue “licenciado” para atender “cuestiones personales relacionadas con su bienestar”.

El directivo comenzó contando cómo suele manejarse el club ante hechos como estos: “Lo primero que hacemos es ponernos a disposición: poner nuestros equipos de trabajo y acompañar. Todas estas cosas tienen que ver también con las presiones y con las exigencias, y nosotros en eso la tenemos totalmente clara: hay que acompañar desde el lugar que nos toca, brindando el mayor apoyo posible al chico primero y a la familia después (a todo el contexto)”.

“Nosotros, como club, estamos solamente para ponernos a disposición y acompañar. Hoy no tenemos ningún otro interés que no sea la recuperación del chico como persona y como un ser social, y nada más. No nos ponemos plazos”, aseguró en Fútbol y Rosca de radio Splendid 990 AM.

“Gimnasia entero está preocupado por Matías Abaldo como persona. Nada más. Con el tiempo que corresponda, con los tiempos que tienen los profesionales y con los tiempos que estipulen los que saben. Nosotros, como club, vamos a acompañar desde nuestro lugar”, cerró.

