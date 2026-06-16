Mundial 2026

El posteo de la periodista que preguntó a Bielsa por foto y generó frase “no soy modelo”

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La conferencia de prensa del seleccionador de la Celeste, Marcelo Bielsa, luego del empate 1-1 contra Arabia Saudita, quedó marcada por la pregunta de una periodista del medio USA Today, quien le consultó los motivos por los que miraba hacia abajo en la foto oficial que le tomó la FIFA.

Esto generó la reacción de Bielsa, quien le dijo: “No tengo ninguna respuesta”. “Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo. Estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí”, agregó.

Antes de realizar la pregunta, la periodista se identificó como Erin Kirby, del medio USA Today.

De forma posterior al encuentro, Kirby realizó una nota en el citado medio, en la que hace un abordaje sobre la consulta, y además compartió un posteo al respecto en sus redes sociales.

En la nota de USA Today, Kirby plantea que el video de Bielsa al momento de tomarse la foto fue interpretado por “muchos” como un gesto que evidenciaba la molestia del entrenador con la FIFA.

“En los últimos años, Bielsa ha sido uno de los críticos más acérrimos del torneo. Su postura en la sesión de fotos, sumada a su tendencia a mirar hacia abajo durante las ruedas de prensa en Miami, alimentó las especulaciones de que la imagen era una protesta intencionada”, señala. Aunque más adelante asevera que el entrenador rechazó esa interpretación.

Sin embargo, en la misma conferencia de prensa, Bielsa le recuerda a la periodista que él suele evitar el contacto visual con los interlocutores durante las conferencias de prensa.

La periodista concluye su crónica de la siguiente forma: “Ya sea que la sesión de fotos fuera una declaración o simplemente un reflejo de la personalidad de Bielsa, la imagen se ha convertido en uno de los temas de conversación iniciales del torneo. Sin embargo, Bielsa parece desinteresado en el debate, mientras Uruguay centra su atención en los próximos partidos”.

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