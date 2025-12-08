Fútbol Internacional

El particular motivo por el que Cavani no jugó en la derrota de Boca: llegó a 17 ausencias

Boca Juniors perdió ante Racing de Avellaneda 1-0 este domingo en La Bombonera y no pudo clasificar a la final del torneo Clausura argentino. Miguel Merentiel jugó todo el partido en el Xeneize, mientras que Edinson Cavani estuvo en el banco de suplentes pero no pudo tener minutos por un motivo en particular.

Si bien el entrenador Claudio Úbeda tenía pensado mandarlo a la cancha para la recta final del encuentro, el Matador sufrió una molestia en su espalda durante el calentamiento que hacían los suplentes en la segunda parte.

“Nosotros lo habíamos mandado a entrar en calor para hacer el cambio por Milton GIménez, pero sufrió una molestia en la espalda, se acercó y nos dijo que sintió la molestia en la zona lumbar. Por eso no hicimos ese cambio”, explicó el DT en conferencia de prensa.

Se trató de la decimoséptima ausencia por lesión del delantero de 38 años en lo que va de la temporada.

