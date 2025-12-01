Fútbol Internacional

El nuevo entrenador del Inter no quiere “un equipo de maricas” y Gremio le respondió

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Internacional de Porto Alegre perdió 5-1 con Vasco da Gama este sábado y quedó en zona de descenso a dos fechas del cierre del Brasileirão, por lo que despidió al argentino Ramón Díaz de la dirección técnica y nombró, en su lugar, a Abel Braga, un histórico del club.

El entrenador de 73 años, campeón de la Copa Libertadores y la Intercontinental 2006, fue presentado este domingo para iniciar su octavo pasaje al frente del equipo y, en su primera conferencia de prensa, realizó un comentario homofóbico que cayó mal.

Braga dijo haber comentado con Andrés D’Alessandro, director deportivo del club, que no quiere ver más a su equipo entrenando con remeras rosadas. “Parece un equipo de maricas”, manifestó, aunque después aclaró que se trató de un comentario “en broma” para “descontracturar”.

“Colorados y coloradas, ante todo, reconozco que no expresé bien mi opinión sobre el color rosa durante mi rueda de prensa. Antes de que esto se difunda, pido disculpas. Los colores no definen géneros. Lo que define es el carácter. Internacional necesita paz y mucho trabajo. ¡Vamos, Inter!”, escribió luego en sus redes sociales.

Horas después, Gremio de Porto Alegre, su máximo rival, publicó una imagen con dos hinchas tricolores y una bandera de la diversidad. “Estamos orgullosos de todos nuestros hinchas, ya sean azules, blancos, negros, rosados o de cualquier otro color”, indicó.

“Gremio es un lugar de pasión, donde cada uno puede ser quien quiera ser, un lugar donde lo más importante es la voz de aliento. Grêmio es el #ClubParaTodos y estamos en contra de cualquier tipo de discriminación”, concluyó el mensaje del club tricolor.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy