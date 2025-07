El mexicano Castro sobre su renuncia a Atenas de San Carlos: “Nunca estuve en BPS”

Fútbol uruguayo

José Antonio Castro, entrenador mexicano que llegó a Atenas de San Carlos en enero de este año, renunció a la dirección técnica del equipo carolino hace ya una semana por diferencias irreconciliables con Galileo Percovich, encargado de la sociedad anónima deportiva (SAD) que maneja al equipo, y Miguel Mesones, director deportivo del club.

El exfutbolista azteca de 44 años llegó a Atenas por su vínculo con Alfredo Jarodich, preparador físico uruguayo con el que trabajó en Necaxa y Tecos, y que era parte del proyecto. “Alfredo, que era el asesor de metodología, empezó a distanciarse de Galileo por diferencias, y quedé solo”, recordó el mexicano en diálogo con el programa De contra de Canal 2 San Carlos.

“Les decían a los jugadores lo que tenían que hacer”

“No comparto los valores y principios que manejan Percovich y Mesones, ni sus formas de trabajar. Se lo he dicho abiertamente: cuanto más lejos esté de ellos, mejor persona soy. Desde que empezamos los entrenamientos, Miguel les decía a los jugadores lo que tenían que hacer. Habiendo entrenador, es una falta de respeto”, contó.

“Después, los jugadores me contaron que hablaba mal de mí a mis espaldas. Yo miraba los videos de los entrenamientos y lo veía queriendo dar indicaciones, y se lo dije. Capaz que él veía algo que yo no veía, y le dije que me lo comentara porque se lo agradecía. Pero daba indicaciones”, detalló.

“Percovich también quería participar. Les entraba el entrenador frustrado. Primero me quiso enseñar un trabajo de triangulación y después lo quiso hacer. Yo le dije que estaba en todo su derecho de traer otro técnico, pero mi manera de gestionar es así. Decía que yo hacía muchas bromas con los jugadores, que debía ser más serio”, recordó.

También contó que para la final del Torneo Competencia, contra Tacuarembó en el Parque Palermo, decidieron concentrar y Percovich dejó afuera de la delegación al kinesiólogo y al entrenador de arqueros “por una cuestión de presupuesto, porque había 25 cupos disponibles”. Él aceptó esa situación.

“El entrenador de arqueros, que no tuvo problema. El kinesiólogo sí quería ir, y yo le pagué la habitación de mi bolsillo. Luego, Percovich me reprochó, sin sentido común, que llevé al kinesiólogo a la final. Le dije que me parecía importante que estuviéramos todos juntos y me dijo que le pasé por encima, en lugar de agradecer que puse de mi dinero”, narró.

“Muy amateur”

“Fueron muchas faltas de respeto desde mi llegada a Uruguay. Aguanté por el tema deportivo, priorizando cómo iba el equipo, pero en un momento fue insostenible”, agregó el mexicano, quien renunció a su cargo tras la derrota ante Rentistas como local. Tras ese encuentro, su equipo quedó cuarto, en puestos de playoffs por el tercer ascenso.

Castro lamentó manejos “muy amateurs”, como la falta de comida tras un partido de visitante en un viaje largo, o problemas logísticos a diario. En ese sentido, habló del pasto de la cancha de Atenas, que estuvo “hasta un mes sin ser cortado”, o falta de agua en el vestuario, así como también carencia de ropa y pelotas para trabajar.

“Llegué en enero y hasta hoy cobré tres meses. Como nunca estuve en el BPS, tuve problemas para alquilar, con la aseguradora y la sociedad médica. Cuando mi bebé se enfermó, tuve que llevarla como particular”, recordó, y dijo que planteó esas dificultades a Percovich, pero cuando se reunían a hablar “lo que hacía era cantinflear”.

Agregó que en la última reunión que tuvieron, convocada por Percovich un día después de su último partido, le “comentó varias cosas que no tenían ni pies ni cabeza”, por lo que terminó dando un paso al costado. “Me obligaron a renunciar”, dijo, y explicó que “el tema es que se metan en tu trabajo y te quieran pasar por encima” porque “la dignidad no se negocia”.

“Me llevo una mala imagen de esas dos personas [Percovich y Mesones]. Con los jugadores y el resto de las personas que conocí, estoy agradecido infinitamente. Comparto mucho del ADN uruguayo y cómo ven las cosas”, concluyó.

