El mensaje del padre de Lamine Yamal luego de ser apuñalado: “Ya estoy mejor”

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, agradeció este jueves en un mensaje en su cuenta en Instagram los ánimos recibidos y aseguró sentirse “mejor”, después de la apuñalada sufrida este miércoles, por el que fue ingresado en un centro hospitalario en Badalona.

“Gracias a todos por vuestros ánimos. Ya estoy mejor. Un fuerte abrazo para todos”, publicó el padre de Lamine Yamal en una historia en su cuenta en instagram.

En el mensaje, que finalizaba con dos iconos – uno de fuerza y otro de corazón - se escuchaba de fondo un fragmento de una canción del rapero Morad: “Ahora me vienen do tonto y quieren mi nombre a mí manchar. Y no saben dónde cogerme, y no saben dónde darme. He visto la muerte de gente del barrio que nadie se acuerda de ello[…]”.

Este jueves se han conocido más detalles y los Mossos d’Esquadra han detenido a una cuarta persona por su presunta participación en la apuñalada de Mounir Nasraoui, ocurrido a primeras horas de la noche del miércoles en Mataró, Barcelona.

Al igual que los otros tres detenidos el miércoles por la noche en relación con este suceso, la cuarta persona arrestada se halla en las dependencias de la comisaría de los Mossos d'Esqudra de Mataró, a la espera de pasar a disposición judicial.

El padre de Lamine Yamal permanece ingresado en el hospital universitario Germans Trias y Pujol de Badalona, Can Ruti, con heridas de diversa consideración, aunque no se teme por su vida.

Según han informado a EFE fuentes de los Mossos, los hechos ocurrieron sobre las 21:00 horas en el barrio de Rocafonda de Mataró, Barcelona, donde reside la víctima, y a las 23:00 horas fueron detenidas tres personas por su presunta implicación en la agresión con arma blanca a Nasraoui, a las que se ha sumado hoy un cuarto detenido.

El hospital de Can Ruti no ha facilitado aún ningún parte médico de la evolución de Mounir Nasraoui, que al parecer sufrió dos puñaladas a la altura del abdomen.

EFE / FútbolUy.

