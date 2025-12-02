Fútbol uruguayo

El mensaje de Ricardo Vairo tras el título de Nacional: “Demostramos que somos diferentes”

Nacional cerró una temporada exitosa al conquistar el Campeonato Uruguayo 2025, el título número 50, que además llevó el nombre de Juan Izquierdo. Tras la consagración, el presidente tricolor, Ricardo Vairo, se dirigió a los hinchas con un mensaje cargado de emoción y orgullo.

El dirigente comenzó resaltando el ambiente vivido en el Gran Parque Central durante la definición del torneo el domingo pasado en el triunfo 1-0 ante Peñarol. “Queridos bolsos, lo que vivimos el domingo fue una fiesta de verdad”, expresó, destacando el clima familiar y el comportamiento de la parcialidad.

Vairo hizo énfasis en el rol de los hinchas durante todo el año y especialmente en la final. “A ustedes gracias, muchas gracias por el gran recibimiento, el comportamiento ejemplar que tuvieron, demostrando que somos diferentes, que realmente podemos”, afirmó el presidente, subrayando la importancia del apoyo y la convivencia en la jornada decisiva.

El mandatario tricolor no ocultó su satisfacción por haber alcanzado el objetivo deportivo más importante de la temporada. “Y todo coronándolo con el gran Campeonato Uruguayo, el tan ansiado 50 que lleva el nombre de Juan Izquierdo”, remarcó, recordando el homenaje que el club le dedicó al histórico dirigente.

Para Vairo, el título no fue producto del azar, sino del trabajo sostenido que se realizó puertas adentro del club. “Es una demostración de que trabajando bien, podemos hacerlo”, señaló, aludiendo al proceso deportivo y a la planificación institucional.

Finalmente, el presidente cerró su mensaje con un agradecimiento renovado y un grito que retumbó en todo el universo tricolor. “Así que muchas gracias nuevamente y vamos arriba Nacional”, concluyó, celebrando un año que ya quedó marcado en la historia del club.

