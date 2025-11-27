Selección

El mensaje de Darwin Núñez tras la confirmación de que Bielsa continuará en la selección

La selección uruguaya atraviesa un momento tenso. La goleada 5-1 en contra frente a Estados Unidos la pasada semana movió los cimientos puertas adentro, lo que generó que el entrenador, Marcelo Bielsa, brindara una conferencia de prensa.

“Tengo la misma fuerza del primer día para seguir con la selección hasta el Mundial. Si en algún momento me lo planteé, no fue en este momento”, dijo el técnico argentino ante la pregunta de si pensó en renunciar a su cargo.

Por ese motivo, este miércoles se reunió por más de cuatro horas con el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol y, al término de esta, Ignacio Alonso, presidente de la AUF, despejó todos los rumores: “Sigue con nosotros”.

Además, en la semana se generaron rumores de que algunos jugadores no quieren volver a ser dirigidos por Bielsa en la selección. Esto habría molestado en el plantel, sobre todo en los principales apuntados en la noticia: Federico Valverde y Darwin Núñez.

El delantero artiguense fue el único en expresarse tras lo sucedido, pero lo hizo con un escueto mensaje: “Resiliencia”. Lo acompañó con una foto gritando un gol en la selección uruguaya.

“Lo importante es que, después de todas estas conversaciones que hemos tenido y que han pasado días también, no hay nadie que se quiera tirar del barco ni pidiendo cabezas. Estamos todos en que se levante la selección rumbo al Mundial, no hay renunciamientos”, dijo Alonso al respecto.

