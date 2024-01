El lindo gesto de Merentiel y Saracchi con uruguayo que juega en un humilde club argentino

Fútbol Internacional

Este miércoles, Boca Juniors enfrentó a Estudiantes de Caseros en dos amistosos en Boca Predio. Además de Edinson Cavani, en el Xeneize estuvieron Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi, al tiempo que en el Pincha dijo presente Franco Fagúndez, un mediapunta de 25 años que nació en Paysandú y que hizo gran parte de su carrera en Argentina.

Hizo divisiones formativas en Nacional y en el argentino Sarmiento de Junín, para en 2021 volver a Uruguay para defender a Paysandú FC en la Primera División Amateur. Luego jugó en River de la Liga de Junín, Sportivo Peñarol de San Juan y El Linqueño. En junio de 2023 llegó a Estudiantes, club de la Segunda División, una categoría por encima de donde estaba jugando.

Tras esos partidos con Boca, Merentiel y Saracchi, ambos sanduceros también, se acercaron a él y le regalaron zapatos para jugar e indumentaria. “El Chelo Saracchi y Miguel Merentiel me regalaron botines y ropa de entrenamiento, la verdad es que estamos re contentos. Los pibes de Boca se portaron”, dijo el diálogo con Diario Olé.

“Soy uruguayo, de Paysandú, como Miguel Merentiel. Lo conozco hace ya un tiempo y él conoce a mi familia. Después de charlar un rato sobre las cosas que teníamos en común, me lleva a la utilería porque quería regalarme unos botines. Cuando llegamos, me los probé y me quedaron chicos”, contó.

Y añadió: “Cuando Merentiel vio que los botines me quedaban chicos, se sacó la ropa de entrenamiento y me regaló la pilcha. Le agradecí y nos quedamos charlando. Un rato más tarde se acercó el Chelo Saracchi, otro vecino de Paysandú, a charlar con nosotros y me preguntó: ‘¿Cuántos pares de botines tenés?’. Y yo le respondo: ‘Uno solo, el que uso para jugar’. En ese momento me pregunta cuánto calzo y se va… Al rato me trae dos cajas de botines de mi talle y me dice: ‘Tenés que tener dos o tres pares siempre’. La humildad de ellos nos dejó sin palabras”.

Saracchi le regaló dos pares, pero Fagúndez se quedó solo con uno: “El segundo se lo di a Lautaro Sotto, un compañero que necesitaba. Además, a otros chicos les regalaron camisetas. La verdad es que hoy cuesta comprarse un par de botines y que los chicos de Boca hayan tenido este gesto es hermoso”.

Pese a haber jugado en las juveniles de Nacional, reconoció ser hincha de Peñarol.

