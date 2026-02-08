El juvenil Juan Echeverría jugará en Cádiz tras rescindir contrato con Nacional

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Juan Echeverría viajó a España en las últimas horas para jugar en Cádiz, equipo de la segunda división de dicho país al que se incorpora tras rescindir su contrato en Nacional, según informaron desde el entorno del jugador a FútbolUy.

El lateral izquierdo de 19 años era el capitán de la Tercera División tricolor, pero se fue libre tras quedar detrás de Camilo Cándido, Federico Bais, Román Clematte y hasta Juan Pablo Patiño y Áxel Frugone (cuando estaban) en la consideración de Jadson Viera para Primera.

Echeverría, que jugó un partido en Nacional en Primera ante Huracán de Paso de la Arena por Copa AUF Uruguay en 2025, firmará contrato por un año (con opción a tres) en Cádiz. La intención de las partes es que realice una adaptación en el equipo filial hasta junio.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy